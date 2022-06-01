В Подмосковье стартовали Армейские игры. Это промежуточный, второй этап под названием "Страж порядка".

Соревнования проходят в поселке Калининец на трассе ЦСКА. На старте группа быстрого реагирования из троих военнослужащих. Они проходят маршрут трассы два раза на время и преодолевают самые разные препятствия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.