В Москве прошел кубок по конкуру после долгого перерыва – Собянин

После долгого перерыва в Москве прошел кубок по конкуру. В нем участвовали лучшие наездники страны. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Соревнование прошло на ВДНХ в новом Центре национальных конных традиций. Его правительство Москвы создает вместе с "Кремлевской школой верховой езды" на базе исторических павильонов.

Зрители мероприятия смогли оценить и яркое шоу, и сам новый Центр. Этим летом гостей ВДНХ ждет еще много интересных спортивных событий, выставок, экскурсий. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.