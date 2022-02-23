В кадетских классах учатся 27 тысяч столичных школьников – Собянин

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Сергей Собянин сообщил, что в настоящее время в кадетских классах столицы обучение проходят 27 тысяч школьников.

"290 лет назад в нашей стране появились классы, в которых готовили будущих офицеров. В 2014 году эта традиция была возрождена: в школах Москвы открылись первые кадетские классы. Сейчас в них занимается 27 тысяч московских школьников. Поздравляю, ребята, вы сделали достойный выбор", – написал мэр на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Градоначальник напомнил, что кадеты с детства готовятся к государственной и военной службе. По его словам, ребята изучают историю, языки, проходят физическую подготовку, учатся оказывать первую помощь.

Большинство выпускников поступают в вузы Минобороны и других силовых ведомств, добавил мэр.

Ранее Собянин поздравил москвичей с Днем защитника Отечества. По словам мэра, этот праздник олицетворяет мужество, стойкость и патриотизм многих поколений воинов страны. Градоначальник подчеркнул, что в настоящее время армия и флот надежно защищают мирное небо над Россией.

