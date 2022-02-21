450 праздничных плакатов украсили Москву к 23 февраля

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
На билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах развесили 450 праздничных плакатов ко Дню защитника Отечества, рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.
"Подготовлены тематические видеоролики, которые вечером 22 и 23 февраля будут транслироваться на домах-"книжках" на Новом Арбате", – сказал Бирюков.
Кроме того, у здания Совета Федерации на улице Большой Дмитровке установили флагштоки с триколором. Они также появятся вблизи Госдумы на Охотном Ряду, фасад здания украсит тематическое панно. Вечером 23 февраля на улицах города заработает архитектурная подсветка.
Ранее сообщалось, что культурные учреждения столицы подготовили праздничную программу в честь Дня защитника Отечества. Мероприятия будут проходить с 20 по 26 февраля в музеях, школах искусств, библиотеках и парках города. Всего пройдет свыше 90 тематических мероприятий.
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