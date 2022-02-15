Мужчины рассказали, что хотят получить в подарок на 23 февраля

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Исследование показало, что российские мужчины хотят получить в подарок в День защитника Отечества. Об этом сообщает "Газета.ру".
Как выяснили специалисты, большинство представителей сильного пола мечтают о гаджетах (29%). При этом чаще всего мужчины хотят получить смартфоны и ноутбуки (по 6%).
20% опрошенных желают получить в подарок средства для ухода за собой. Еще 19% предпочли в качестве подарка часы, алкоголь и товары для занятий спортом, а 18% – подарочный сертификат.
Кроме того, 13% выразили желание получить в подарок одежду и обувь, а 11% – книгу.
В свою очередь, большинство женщин (33%) намерены дарить мужчинам предметы личной гигиены – дезодоранты, гели для душа и прочее. При этом 23% представительниц прекрасного пола в качестве подарка выберут одежду и обувь.
22% опрошенных женщин подарят свои близким мужчинам на праздник сертификаты, а еще столько же – спортивные товары. Еще 20% остановили свой выбор на носках и нижнем белье.
Ранее аналитики "СберМегаМаркет" выяснили, что россияне планируют потратить на подарки к 23 февраля и 8 марта около 10 тысяч рублей. Мужчины также больше всего хотели получить в подарок гаджеты, а женщины чаще выбирали ювелирные украшения.
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