Россиянам рассказали о самых оригинальных подарках на 14 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В преддверии Дня святого Валентина специалисты "Авито Услуг" по просьбе Москвы 24 составили подборку оригинальных подарков для россиян на 14 февраля.

В 2022 году многие влюбленные предпочитают перед праздником устраивать совместные фотосессии. Спрос на аренду студий и услуги профессионального фотографа по стране вырос на 25% по сравнению с прошлым годом. Средняя цена за час начинается от тысячи рублей.





пресс-служба "Авито Услуги" В эту стоимость обычно входит час съемки, от 10 до 15 отобранных кадров и их ретушь, а также аренда декора и дополнительного реквизита. Например, одинаковых шарфов и шапок, уютных пледов, конфетти, связок шаров, бокалов шампанского и многого другого.

В этом году стало больше желающих подарить девушкам не только красивый, но и вкусный подарок в виде букета из конфет. Цена по России начинается от 400 рублей. По стране спрос на сладкие подарки с 1 по 7 февраля вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметили специалисты сервиса.

Одним из самых нестандартных подарков на День всех влюбленных может стать подготовленное свидание. В частности, любителям экстрима подойдет свидание в воздухе на самолете. Правда, за 20-минутный полет и фотосессию придется раскошелиться как минимум на 10 тысяч рублей с человека.

Организованный ужин на крыше при свечах обойдется в 3,5 тысячи рублей.





пресс-служба "Авито Услуги" На 1,5 часа предоставляется все необходимое: музыкальная колонка, свечи, пледы и обогреватели, а также вкусный ужин. Для атмосферы можно пригласить скрипача или саксофониста за дополнительную стоимость.

Предпочитающим более спокойный досуг специалисты сервиса рекомендуют организовать романтическое вечернее свидание в теплом доме на колесах посреди снежного леса. "Приятным бонусом станут горячий глинтвейн, бенгальские огни и настоящий костер. Цена за один вечер начинается от 2,5 тысячи рублей с человека в будние дни и от 3,2 тысячи рублей в выходные. В подарок идет 15-минутная фотосессия", – отмечается в сообщении.

Также можно заказать и более традиционные подарки в виде наборов, включающих, в частности, открытки, носки, мыло ручной работы, кружку, набор чая, тематическую канцелярию или ароматические свечи. Цена за одну такую коробку сильно зависит от наполнения и в среднем начинается от 600 рублей. На сервисе такие боксы с 1 по 7 февраля стали заказывать на 15% чаще, чем в прошлом году.

Ранее сообщалось о том, что россияне планируют потратить на подарки к 23 февраля и 8 марта около 10 тысяч рублей. Больше всего мужчины хотят получить в подарок гаджеты (53%), ноутбуки и компьютеры (47%), товары для спорта и отдыха (37%), а также продукцию fashion-категории (35%). А женщины предпочитают ювелирные изделия и украшения (55%), подарочные сертификаты (53%), товары для ухода за собой (50%) и электронику (50%).