Названы самые желанные подарки для мужчин на 23 февраля

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Дарить подарки на праздники 23 февраля и 8 марта планируют 81% опрошенных женщин и 75% мужчин. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на аналитиков "СберМегаМаркет".
Согласно исследованию, россияне планируют потратить на подарки около 10 тысяч рублей. Больше всего мужчин хотят получить в подарок гаджеты (53%), ноутбуки и компьютеры (47%), товары для спорта и отдыха (37%), а также продукцию fashion-категории (35%).
63% мужчин в возрасте 18–24 лет больше всего хотели бы получить ноутбук, компьютер или комплектующие к нему. Об электронике мечтают 47% опрошенных мужчин из этой категории. При этом среди мужчин 22–44 лет на первом месте стоит электроника, затем – ноутбуки и товары из категории fashion.
Женщины же предпочитают ювелирные украшения (55%), подарочные сертификаты (53%), товары для ухода за собой (50%) и электронику (50%). Девушки от 16 до 24 лет больше всего хотели бы получить подарочный сертификат (77%), женщины от 25 до 44 лет – украшения (54%), электронику (51%) и средства для ухода за собой (47%).
При этом лишь 24% опрошенных мужчин планируют подарить своим возлюбленным украшения. Подарочные сертификаты и электронику хотят подарить 34 и 30% лиц мужского пола. Женщины чаще всего для подарка выбирают электронику (18%), ноутбуки и компьютеры (7%).
Ранее сообщалось, что в России ожидается традиционное подорожание цветов. Цены вырастут в феврале – марте. Подорожание составит от 1,5 до 3%. Максимальные цены на цветы фиксируются в марте, при этом рост стоимости начинается в феврале. Это обусловлено тем, что на последний месяц зимы выпадают праздники, обязательным атрибутом подарка на которые являются цветы.
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