Почему детям лучше не дарить на день рождения одежду и другие практичные подарки

Герою стихотворения Сергея Михалкова "Несбывшиеся мечты" дарили "то – шарф, то – новое пальто, то – музыкальное лото". Конечно же, по мнению мальчика, "это было все не то – не то, что я хотел". Может ли подарок быть не только интересным для ребенка, но практичным и полезным, с точки зрения родителей? Об этом размышляла журналист, мать двоих детей Евгения Бородина.



Ситуация, когда ты грезил о велосипеде или роликовых коньках, а получил на день рождения куртку или школьно-письменные принадлежности, знакома многим не по книжкам. Досадно, когда родители дарят то, без чего ребенок и так бы не остался. Тем более если в мечтах уже нафантазировал себе интересные, но непрактичные сюрпризы. Даже самые неизбалованные дети ждут в праздник немного волшебства. Это верно – мечты должны сбываться.

Но у взрослых свои правила. Порой родители по разным причинам принимают решение не тратиться на "какую-то ерунду" и ограничивают свой выбор необходимыми вещами. Например, предпочитают заглянуть в заранее составленный список расходов и приурочить к торжественной дате нужную покупку. Конечно, особой радости со стороны ребенка в этом случае можно не ждать. Как знать, может, выросшие сын или дочь через много лет даже будут мусолить тему презентов в соцсетях или на приеме у психотерапевта. Вы удивитесь, но в списке застарелых детских обид тема "неправильных" родительских подарков, как ни странно, стоит на одном из первых мест.

Между тем не все считают, что купленная к празднику полезная и нужная вещь может вызвать глубокую обиду. Конечно, когда дом – полная чаша, то вопрос об экономии обычно не стоит на повестке дня. Но психологи и представители старшего поколения считают, что многое зависит не просто от финансовых возможностей, но и от семейных традиций. Если с малых лет не баловать детей частыми покупками, исполняя все прихоти, не реагировать на истерики в магазинах, то они станут больше ценить подарки. Ребята, которые ни в чем не знали отказа в обычные дни, вряд ли будут долго радоваться даже самым дорогим презентам.

Моя знакомая как-то рассказала, что в их семье не было принято дарить что-то друг другу на Новый год. Домочадцы просто обменивались поздравлениями. При этом детство у нее было вполне себе счастливое, родителей своих она очень любит и ей в голову не приходило через годы попрекать их отсутствием подарков.



Практичные взрослые во все времена старались совместить приятное с полезным. Например, купить ребенку на день рождения одежду и обувь, но выбрать более качественные и стильные вещи, чем те, которые семья обычно себе позволяет. Такой подарок действительно понравится детям, если они уже начинают обращать внимание на свой внешний вид и разбираться в моде. Надо только загодя согласовать покупку, выяснив предпочтения. Конечно, стоит позволить дочери или сыну самим выбрать модель и цветовую гамму.



Обычно вариант с модной одеждой больше подходит девочкам. А вот мальчики не будут возражать против подарка, связанного с их хобби или спортивными увлечениями. Новая хоккейная клюшка, борцовки взамен потрепанных старых, удочки, походный рюкзак, футбольный мяч всегда будут кстати. Понятно, что эти вещи пришлось бы покупать и без повода, но недовольства с таком случае не возникнет.



Не стоит упрекать себя в том, что порой приходится совмещать с подарками покупку вещей, которые необходимы для ребенка, но выходят за рамки бюджета. Например, расходы на электронное пианино для занятий сольфеджио, траты на новый диван или письменный стол для ребенка ощутимы для среднестатистической семьи, особенно если детей несколько. Вот и появляется мысль зачислить дорогостоящую покупку в разряд презентов.

В таких случаях многое зависит от умения родителей преподнести самую обычную вещь так, чтобы не обидеть ребенка. Например, покупка того же дивана может совпасть с этапом взросления отпрыска, и это можно особо подчеркнуть. Вот раньше у него была детская кровать, а в день рождения он стал обладателем своего, взрослого спального места. Такой подарок "со смыслом" может показаться круче разных игрушек. Но это хорошо, когда речь идет о бытовой личной вещи, а не о покупке, например, общего платяного шкафа или стиральной машины.



Наш старший сын был в восторге от настольной лампы, подаренной бабушкой и дедушкой на день рождения, незадолго до самого первого похода в школу. Уж казалось бы, что может быть прозаичнее – какой-то светильник. Но это была его личная, "взрослая" вещь, которую он до сих пор бережет и даже считает неким символом уюта. "Когда мы уезжаем далеко от дома, я иногда перед сном вспоминаю о том, как моя лампа освещает письменный стол", – сказал как-то сын в минуту откровения.

Все же опытные мамы советуют по возможности "разбавлять" практичные подарки небольшими, но приятными сюрпризами по интересам, чтобы праздник не был совсем уж приземленным. В нашем случае для детей подойдут спортивные аксессуары, географические атласы, всевозможные путеводители, любые материалы для творчества. Можно придумать смешной квест, с помощью которого ребенок найдет такую вещицу. Порой оригинальные мелочи дольше занимают внимание ребят, чем основательно продуманный масштабный подарок. Юные читатели, конечно же, порадуются книгам с памятной надписью, особенно если с детства привыкли получать такие презенты.

Единственное, на чем не имеет смысла экономить в любой день, – это внимание, забота и искренность. Дети прекрасно понимают, когда мы действительно хотим их порадовать, и войдут в положение, если родители по какой-то причине не в состоянии исполнить мечту.

