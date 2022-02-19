Культурные учреждения столицы подготовили программу ко Дню защитника Отечества

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Культурные учреждения столицы подготовили праздничную программу в честь Дня защитника Отечества. Мероприятия будут проходить с 20 по 26 февраля в музеях, школах искусств, библиотеках и парках города, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, всего пройдет свыше 90 познавательных и тематических мероприятий.

"Горожан ждут спектакли, кинопоказы, лекции и мастер-классы. Например, специальные программы представят Музей обороны Москвы, музей-панорама "Бородинская битва" и Государственный музей Владимира Маяковского. Часть событий будет транслироваться онлайн", – приводятся слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.

Так, музей-панорама "Бородинская битва" подготовил программу "День русского солдата". Она начнется 23 февраля в 10:00.

23 февраля в 15:00 в мемориальной квартире Владимира Маяковского в Студенецком переулке состоится интерактивная программа "Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо: письма, воспоминания, стихи".

В праздничный день Музей обороны Москвы приглашает на программу "Несокрушимая и легендарная".

24 февраля в киноклубе центра культуры и искусства "Меридиан" пройдут кинопоказы. Начало в 19:00.

В Доме культуры "Юность" 20 февраля состоится мастер-класс "Шоколадная открытка для пап". Мероприятие начнется в 11:00.

В понедельник, 21 февраля, в 19:00 в библиотеке-читальне имени И.С. Тургенева начнется концерт "Венский вальс" – победителям!". А 22 февраля в 19:00 торжественное открытие "Family-феста" состоится в культурном центре "Новослободский".

23 февраля в 13:00 и 17:00 культурный центр "Вдохновение" приглашает юных горожан на балет "Стойкий оловянный солдатик" по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена.

24 февраля в полдень в библиотеке № 81 состоится тематическое мероприятие и показ мультфильма. А в 18:30 в театральной гостиной Дома Гоголя состоится концерт "Великий праздник февраля".

25 февраля в 15:00 библиотека № 234 "ФантазиУМ" приглашает посетить мероприятие "Версты мужества".

Кукольный спектакль "Сказ о богатыре – Чуде Молочном" начнется 26 февраля в 17:00 в галерее "Загорье".

Также для горожан подготовили онлайн-программу. Так, 23 февраля усадьба Воронцово начнет онлайн-лекцию об исторических местах Москвы, а в социальных сетях парков "Дубки" и "Гончаровский" покажут онлайн-выставку "Защитницы Отечества". Мероприятия начнутся в 12:00.

Более подробное расписание праздничных мероприятий можно посмотреть на mos.ru.

Ранее специалисты провели исследование и выяснили, что российские мужчины хотят получить в подарок в День защитника Отечества. Как оказалось, большинство мужчин мечтают о гаджетах (29%).

При этом чаще всего мужчины хотят получить смартфоны и ноутбуки (по 6%). 20% опрошенных желают получить в подарок средства для ухода за собой. Еще 19% предпочли в качестве подарка часы, алкоголь и товары для занятий спортом, а 18% – подарочный сертификат.

