Музей гаража на ВДНХ сделает мужчинам скидку в День защитника Отечества

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В День защитника Отечества Музей гаража особого назначения ФСО РФ на ВДНХ предоставит мужчинам скидку на билеты 50%. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу выставки.
Женщины, пришедшие в музей с мужчинами, смогут пройти бесплатно. Руководитель пресс-службы ВДНХ Александр Жестков добавил, что в День защитника Отечества в музее пройдут тематические мероприятия.
"С 11:00 до 20:00 в специальном кинозале микроавтобуса "Юность" будут идти показы фильмов про настоящих мужчин – "Белое солнце пустыни" и "Солдат Иван Бровкин". В 11:00 детей от 4 до 10 лет приглашают на мастер-класс по сборке военных грузовиков и самолетов из деревянных конструкторов. В 13:00 начнется лекция историка Николая Копылова "День защитника Отечества. Мифы праздника и рождение образа защитника", – отметил Жестков.
23 февраля в музее также состоится брейн-ринги по отечественной военной истории. Все мероприятия будут бесплатными.
Военнослужащие также смогут купить билеты со скидкой 50% в центр океанографии и морской биологии "Москвариум" 23 февраля. Для прохождения на экспозицию "Аквариум" необходимо будет предъявить соответствующий документ на кассе.
Ранее сообщалось, что культурные учреждения столицы подготовили праздничную программу в честь Дня защитника Отечества. Мероприятия будут проходить с 20 по 26 февраля в музеях, школах искусств, библиотеках и парках города. Всего пройдет свыше 90 познавательных и тематических мероприятий.
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