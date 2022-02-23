11:28
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем защитника Отечества. По словам мэра, этот праздник олицетворяет мужество, стойкость и патриотизм многих поколений воинов страны.
"Немеркнущим образцом служения Родине является подвиг фронтовиков в годы священной войны с фашизмом. Немало славных страниц в ратную летопись Отчизны вписали дети и внуки творцов Победы", – говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на портале мэра и правительства Москвы.
Собянин подчеркнул, что в настоящее время армия и флот надежно защищают мирное небо над Россией.
"Современное вооружение, высокая боевая выучка, победные традиции, самоотверженность и сила духа – все это позволяет солдатам и офицерам эффективно решать важнейшие задачи обеспечения обороноспособности государства", – говорится в телеграмме.
Ранее Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. В своем обращении президент подчеркнул, что Россия готова к открытому и честному диалогу в международных вопросах, при этом обеспечение обороноспособности является ключевой задачей для страны.
Президент подчеркнул, что РФ открыта для поиска дипломатических путей решения любых проблем, для прямого и честного диалога. Однако в любом случае интересы России и безопасность граждан являются безусловными.
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