Фото: kremlin.ru
Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. В своем обращении президент подчеркнул, что Россия готова к открытому и честному диалогу в международных вопросах, при этом обеспечение обороноспособности является ключевой задачей для страны.
"Сегодня обеспечение обороноспособности нашей страны остается важнейшей государственной задачей. А вооруженные силы служат надежной гарантией национальной безопасности, мирной и спокойной жизни наших граждан, стабильного, поступательного развития России", – сказал Путин в эфире телеканала "Россия-24".
Президент подчеркнул, что Россия открыта для поиска дипломатических путей решения любых проблем, для прямого и честного диалога. Однако в любом случае интересы РФ и безопасность граждан являются безусловными.
"Поэтому и дальше будем развивать, совершенствовать армию и флот, добиваться, чтобы повышалась их эффективность, чтобы они были оснащены по последнему слову техники", – добавил он.
В День защитника Отечества Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
В преддверии праздника в столице провели техническую профилактику Вечного огня в Александровском саду. Отмечалось, что специалисты приподняли и сняли звезду, проверив все три запальника горелки. На время проведения работ священное пламя специальным факелом переносили на временную горелку.
В Москве провели профилактику Вечного огня в Александровском саду
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