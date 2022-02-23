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Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. В своем обращении президент подчеркнул, что Россия готова к открытому и честному диалогу в международных вопросах, при этом обеспечение обороноспособности является ключевой задачей для страны.

"Сегодня обеспечение обороноспособности нашей страны остается важнейшей государственной задачей. А вооруженные силы служат надежной гарантией национальной безопасности, мирной и спокойной жизни наших граждан, стабильного, поступательного развития России", – сказал Путин в эфире телеканала "Россия-24".

Президент подчеркнул, что Россия открыта для поиска дипломатических путей решения любых проблем, для прямого и честного диалога. Однако в любом случае интересы РФ и безопасность граждан являются безусловными.

"Поэтому и дальше будем развивать, совершенствовать армию и флот, добиваться, чтобы повышалась их эффективность, чтобы они были оснащены по последнему слову техники", – добавил он.

В День защитника Отечества Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

В преддверии праздника в столице провели техническую профилактику Вечного огня в Александровском саду. Отмечалось, что специалисты приподняли и сняли звезду, проверив все три запальника горелки. На время проведения работ священное пламя специальным факелом переносили на временную горелку.

