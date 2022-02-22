Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата 23 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Сергей Быстров

В День защитника Отечества Владимир Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Путин почтит память погибших воинов", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Москве в преддверии Дня защитника Отечества провели техническую профилактику Вечного огня в Александровском саду. Отмечалось, что специалисты приподняли и сняли звезду, проверив все три запальника горелки. На время проведения работ священное пламя специальным факелом переносили на временную горелку.

