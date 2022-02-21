Профилактику Вечного огня проведут в Москве в преддверии 23 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В Москве в преддверии Дня защитника Отечества проведут техническую профилактику Вечного огня в Александровском саду. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.
"Сегодня в 21:00 начнется традиционная предпраздничная профилактика Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Впервые там зажгли священный огонь 8 мая 1967 года, вот уже почти 55 лет он на боевом посту. Мемориал оснащен системой тройного резервирования, поэтому ни дождь, ни снег, ни ветер никогда не смогут погасить пламя", – заявил заммэра Москвы Петр Бирюков.
По его словам, специалисты выполнят все необходимые работы за 40 минут. В частности, они приподнимут и снимут звезду, проверят все три запальника горелки и при необходимости заменят платиновую спираль.
"На время проведения работ священное пламя переносится специальным факелом на временную горелку, которая является точной уменьшенной копией основной. После завершения профилактических мероприятий его возвращают на звезду", – пояснил Бирюков.
За исправностью Вечного огня круглосуточно следят специалисты газового хозяйства Москвы. Они ежедневно осматривают мемориал, а также раз в месяц проводят его техническое обслуживание. Кроме того, дополнительное техобслуживание проводится перед Днем защитника Отечества и Днем Победы.
Ранее Бирюков сообщил, что на билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах развесили 450 праздничных плакатов ко Дню защитника Отечества. У здания Совета Федерации на улице Большой Дмитровке установили флагштоки с триколором. Они также появятся вблизи Госдумы на Охотном Ряду, фасад здания украсит тематическое панно. Вечером 23 февраля на улицах города заработает архитектурная подсветка.
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