Собянин провел личный прием граждан

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин по поручению Владимира Путина провел личный прием граждан. Встречи прошли в приемной президента РФ, сообщает Агентство "Москва".

Представитель родительского сообщества Алексей Сячинов обратился с просьбой благоустроить двор школы №1288 на Хорошевское шоссе. Собянин пообещал провести соответствующие работы вовремя.

"Скажу, чтобы поставили все на контроль, чтобы 1 сентября вы встретили уже на новой территории с новым уровнем благоустройства", – отметил Собянин.

По его словам, около 200 школьных дворов в настоящее время включены в программу благоустройства.

Пенсионерка Нина Баканина положительно оценила работу волонтеров в период пандемии и предложила ввести для них награду. Мэр Москвы напомнил, что глава государства учредил специальную памятную медаль и знак за благотворительную помощь и волонтерское движение. Собянин выразил готовность ввести знак поощрения самых активных столичных волонтеров. Градоначальник подчеркнул, что, по разным оценкам, в движении во время пандемии участвовали до 700 000 москвичей, а сейчас зарегистрировано около 100 000 добровольцев.

Собянин также пообещал отреставрировать скульптуры на здании архитектора Ильи Голосова в Подколокольном переулке. Он также рассказал, что в Москве уже отреставрировано 1 800 памятников архитектуры.

Москвичи попросили мэра сделать одностороннее движение на участках улиц Гродненской и Гжатской от Можайского шоссе до улицы Багрицкого, а также установить светофор на Открытом шоссе в районе школы и МВЦ.

Ранее Собянин подписал постановление об утверждении отчета об использовании "зеленых" облигаций за прошлый год. Уточняется, что благодаря реализации городских экологических проектов в столичном парке общественного транспорта появились 400 электробусов. Это позволило вывести из эксплуатации 400 дизельных автобусов класса "Евро-4".

