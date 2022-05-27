Собянин выделил гранты на продолжение реализации проекта "Московский врач"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин подписал постановление о выделении грантов на продолжение реализации проекта "Московский врач". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Общая сумма грантов составит 28,14 миллиона рублей.

"Правительство Москвы выделило гранты четырем медицинским вузам на организацию участия экспертов в оценочных процедурах с целью присвоения медицинским работникам статуса "Московский врач", а также в других оценочных мероприятиях, проводимых кадровым центром департамента здравоохранения города Москвы", – говорится в сообщении.

Гранты получат Первый МГМУ имени Сеченова, РНИМУ имени Пирогова, МГМСУ имени Евдокимова и Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования.

Статус "Московский врач" учредили в 2017 году для создания стимулов для непрерывного, целенаправленного и эффективного повышения квалификации. Получить соответствующий статус могут практикующие специалисты федеральных, городских, ведомственных или частных медицинских организаций. Для этого врачам со стажем более пяти лет необходимо сдать экзамен.

Ранее Собянин выделил грант на разработку системы профилактического наблюдения пациентов с риском наследственной онкологии. В столице с февраля прошлого года проводится научное исследование генетических мутаций у пациентов с впервые выявленным злокачественным новообразованием молочной железы, раком яичника и колоректальным раком.

