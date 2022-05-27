Две детские больницы Москвы отказались от бумажной документации в рамках пилотного проекта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Две детские больницы Москвы перешли на цифровой документооборот в рамках пилотного проекта по отказу от бумажной документации, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Мы приступаем к следующему этапу – цифровизации документооборота в столичных стационарах. Как всегда, начинаем с пилотного проекта: переводим в полностью цифровой формат работу детских больниц – Морозовской детской больницы и детской городской клинической больницы имени Башляевой. На первом этапе переводим в цифру работу приемных отделений", – сказала она.
По словам Раковой, документы будут оформляться исключительно в цифровом виде. Для утверждения документации будет использоваться самый надежный вид электронной подписи – усиленная квалифицированная электронная подпись.
В мэрии уточнили, что пилотный проект планируется завершить до конца 2022 года. После этого цифровой документооборот начнут внедрять во всех детских и взрослых больницах Москвы.
Ранее сообщалось, что в 10 городских стационарах начали использовать цифровую систему оценки состояния пациентов. По словам Раковой, сервис позволяет оперативно определять степень тяжести поступающих больных. В этом году систему планируют распространить в приемные отделения всех взрослых городских стационаров.
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