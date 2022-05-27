Собянин утвердил отчет об использовании привлеченных через "зеленые" облигаций средств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин подписал постановление об утверждении отчета об использовании "зеленых" облигаций за прошлый год.

"В отчетном периоде были размещены облигации 74-го выпуска на общую сумму 70 миллиардов рублей. Привлеченные средства зачислены в городской бюджет и израсходованы в полном объеме", – отметили в пресс-службе.

Уточняется, что благодаря реализации городских экологических проектов в столичном парке общественного транспорта появились 400 электробусов. Это позволило вывести из эксплуатации 400 дизельных автобусов класса "Евро-4". Подобные изменения помогают обеспечить ежегодное снижение выбросов загрязняющих веществ на 104,2 тонны. Также на 24,2 тысячи тонны сократятся выбросы углекислого газа.

Кроме того, в 2021 году завершилось строительство и открылось движение по 12 станциям Большой кольцевой линии (БКЛ). Ими пользуются около 200 тысяч пассажиров каждый день. Речь идет о станциях:



"Проспект Вернадского";

"Народное Ополчение";

"Аминьевская";

"Терехово"

"Мичуринский проспект";

"Воронцовская";

"Кунцевская";

"Новаторская";

"Мнёвники";

"Каховская";

"Давыдково";

"Зюзино".

В пресс-службе отметили, что ввод перечисленных станций позволил сократить использование около 5,7 тысячи автомобилей. В свою очередь, это обеспечивает снижение выбросов загрязняющих веществ на 506 тонн ежегодно. Выбросы углекислого газа сокращаются на 11,9 тысячи тонн в год.

В результате реализации проектов, финансируемых за счет размещения "зеленых" облигаций, произошло снижение выбросов загрязняющих веществ на 610,2 тонны в год и сокращение выбросов углекислого газа на 36,1 тысячи тонн в год.

В апреле 2021 года правительство Москвы утвердило решение об эмиссии 74-го выпуска облигаций городского внутреннего займа столицы. Она будет осуществляться в соответствии концепцией зеленых облигаций.

Погашение облигаций назначено на 18 мая 2028 года. Размещение может производиться на протяжении всего срока их действия.

