Собянин утвердил отчет об использовании привлеченных через "зеленые" облигаций средств

10:41
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин подписал постановление об утверждении отчета об использовании "зеленых" облигаций за прошлый год.
"В отчетном периоде были размещены облигации 74-го выпуска на общую сумму 70 миллиардов рублей. Привлеченные средства зачислены в городской бюджет и израсходованы в полном объеме", – отметили в пресс-службе.
Уточняется, что благодаря реализации городских экологических проектов в столичном парке общественного транспорта появились 400 электробусов. Это позволило вывести из эксплуатации 400 дизельных автобусов класса "Евро-4". Подобные изменения помогают обеспечить ежегодное снижение выбросов загрязняющих веществ на 104,2 тонны. Также на 24,2 тысячи тонны сократятся выбросы углекислого газа.
Кроме того, в 2021 году завершилось строительство и открылось движение по 12 станциям Большой кольцевой линии (БКЛ). Ими пользуются около 200 тысяч пассажиров каждый день. Речь идет о станциях:
В результате реализации проектов, финансируемых за счет размещения "зеленых" облигаций, произошло снижение выбросов загрязняющих веществ на 610,2 тонны в год и сокращение выбросов углекислого газа на 36,1 тысячи тонн в год.
В апреле 2021 года правительство Москвы утвердило решение об эмиссии 74-го выпуска облигаций городского внутреннего займа столицы. Она будет осуществляться в соответствии концепцией зеленых облигаций.
Погашение облигаций назначено на 18 мая 2028 года. Размещение может производиться на протяжении всего срока их действия.
Москва разместила первый в стране выпуск зеленых облигаций
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