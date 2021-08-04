Москва вошла в топ-3 регионов по рейтингу Greenpeace с актуальной "зеленой" повесткой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москва заняла третье место в рейтинге российского отделения Greenpeace по открытости регионов к программе "Зеленый курс", которая направлена на переход на низкоуглеродное развитие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента экономической политики и развития города Москвы.

Возглавила рейтинг Сахалинская область. На втором месте расположились Хабаровский край и Ленинградская область.

Основными критериями оценки регионов стали количество реализуемых мер "Зеленого курса", количество решений по переходу на низкоуглеродное развитие и готовность властей регионов сотрудничать с Greenpeace.

Так, в Москве был осуществлен один из крупнейших проектов в рамках "Зеленого курса" – размещение зеленых облигаций на 70 миллиардов рублей.

"Средства от размещения будут направлены на замену автобусного парка на электробусы и строительство Большой кольцевой линии метро – проекты, обеспечивающие снижение выбросов загрязняющих веществ и парникового газа от автотранспорта и положительно влияющие на экологию в городе и на здоровье людей. Облигации были включены в реестр облигаций устойчивого развития Международной ассоциации рынков капитала и в сегмент "зеленых" облигаций Сектора устойчивого развития Московской биржи", – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Также в ходе анализа работы городских властей эксперты Greenpeace отметили, что решение Москвы полностью перейти на электрический общественный транспорт в ближайшем будущем является прорывным, поскольку позволит значительно улучшить качество воздуха в столице.

Кроме того, в 2020 году Москва заняла первое место по объемам расходов бизнеса на экологические проекты. За прошедший год расходы на такие проекты выросли на 37,7 процента и составили 61 миллион рублей.

Таким образом, совместная работа властей и предприятий города получила высокую оценку не только экспертного общества, но и жителей столицы.

Ранее Москва стала одним из мировых лидеров в списке мегаполисов по экологической обстановке и развитию общественных пространств, который составила международная аналитическая компания Boston Consulting Group (BCG).

