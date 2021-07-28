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Общественники оценили опыт Московского НПЗ в ликвидации отходов прошлых лет в ходе выездного заседания Общественного совета, которое провел Росприроднадзор, сообщается на сайте службы.

"Московский НПЗ – яркий пример, как в короткий срок предприятие может своими силами результативно решить вопрос с ликвидацией отходов, накопленных в предыдущие периоды, и перейти на современные технологии. Самый важный эффект – улучшение качества воздуха, которое фиксируется на предприятии и в соседних жилых районах", – подчеркнул член Общественного совета Росприроднадзора Элмурод Расулмухамедов.

По его словам, опыт предприятия будет рекомендован и другим промышленным площадкам.

Руководитель программы экологической модернизации Московского НПЗ Юрий Ерохин также отметил, что на каждом этапе развития предприятия учитываются самые лучшие мировые практики в сфере экологии.

"Полная ликвидация исторически накопленных отходов – важный этап в ходе экологических преобразований на Московском НПЗ. На предприятии в буквальном смысле не осталось ни одного черного пятна", – добавил Ерохин.

Московский НПЗ осуществляет программу комплексной экологической модернизации с 2011 года. За этот период было устранено 100 процентов отходов прошлых лет, включая пруды-отстойники и старые очистные сооружения. В результате реализации программы было освобождено около 15 гектаров земель. На освобожденной территории специалисты оборудовали инновационные биологические очистные сооружения "Биосфера", позволяющие добиться почти стопроцентной очистки воды.

Так, за 10 лет воздействие на окружающую среду было сокращено на 75 процентов. На сегодняшний день качество воздуха контролируется первой автоматизированной системой мониторинга воздуха, которая передает данные в надзорные органы.

Ранее Московский НПЗ начал производство судового топлива с высокими экологическими характеристиками. Топливо производится с пониженным содержанием серы. Применять его планируется и на внутренних, и на международных маршрутах морских перевозок.