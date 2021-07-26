Тимофей Баженов отметил актуальность экологических тем в повестке ВЭФ-2021

Фото: Максим Манюров
Лидер общественного движения Тимофей Баженов поддержал тему сохранения окружающей среды и лесовосстановления в повестке Восточного экономического форума – 2021.
Тележурналист убежден в необходимости объединить усилия общественности, государства и лесопромышленников в устранении ущерба, который был нанесен природе Дальнего Востока и регионам Сибири в результате масштабных пожаров и неправомерной вырубки леса.
По его словам, тема системного подхода к сохранению и восстановлению лесов становится вдвойне актуальной для нашей страны в связи с намерением европейских стран внедрить углеродный налог.
"Потребление энергоресурсов приводит к усилению парникового эффекта. В перспективе с отечественных компаний, получивших доступ к европейским рынкам, планируют брать деньги за нанесение ущерба окружающей среде. Гарантированный способ нейтрализовать углеродный след – последовательное компенсационное лесовосстановление", – сказал Баженов.
По его мнению, в недалеком будущем отечественным промышленным гигантам, которые занимаются поставками товаров с высоким углеродным следом, станет экономически целесообразнее высаживать гектары лесных насаждений, чем оплачивать западным странам стоимость углеродных единиц.
Баженов уверен, что инвестирование в лесовосстановление должно стать частью федерального проекта "Сохранение лесов".
Россия, по мнению Баженова, имеет все возможности для заработка на климатическом рынке. В результате этого сферы российской "зеленой" экономики получат серьезный импульс для развития.
Баженов требует наладить последовательную и системную работу по восстановлению хозяйственно ценных пород леса. Эта деятельность позволяет сохранять от вырубки новые территории дикого леса, поскольку уже освоенные участки можно эксплуатировать в течение десятков лет.
Тележурналист добавил, что такая стратегия также способствует сохранению занятости в лесопромышленной сфере поселений в регионах нашей страны. В заключение журналист подчеркнул, что ВЭФ-2021 соберет ученых, экономистов, политиков, бизнесменов и государственных деятелей.
Дискуссионную площадку эксперты используют для обсуждения свежих идей, формирования и утверждения в обществе и бизнесе передовых образцов сохранения чистоты экологии. Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2–4 сентября этого года. Мероприятие состоится в одном из кампусов Дальневосточного федерального университета.
Ранее стало известно, что около 3,6 тысячи избирательных участков будут открыты в Москве для очного голосования жителей в сентябре. По словам зампредседателя Общественной палаты столицы, руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексея Венедиктова, избирателям не нужно будет предъявлять для прохода на участок QR-коды, подтверждающие вакцинацию от COVID-19, или отрицательный ПЦР-тест.
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