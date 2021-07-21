Тимофей Баженов уверен, что гармоничному развитию детей способствует отдых на природе

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Тележурналист Тимофей Баженов поддержал инициативу членов Общественной палаты РФ, которые предложили направить льготное кредитование и федеральные гранты на развитие детского летнего отдыха.

По мнению Баженова, проект поможет возродить традицию детских туристических походов и палаточных лагерей, способствующих гармоничному развитию молодого поколения. Он отметил, что современное воспитание является "чрезмерно стерильным", из-за чего многие дети имеют привитый родителями страх перед активностью на природе. Баженов напомнил, что турпоходы развивают у детей бережное отношение к окружающей среде, а общение со сверстниками в пути повышает коммуникативные навыки.

"Такой подход был нормой в лучших традициях детских лагерей "Артек", "Орленок", первых пионерских и скаутских отрядов. Считаю, что эти традиции должны быть возрождены. Обучение основам экологии также логично было бы проводить в формате таких выездных уроков", – заявил Баженов.

Он подчеркнул, что дети из семей с разным уровнем достатка и разных уголков России должны иметь возможность отдыхать в летних лагерях. Активный и познавательный отдых на природе, по мнению телеведущего, способствует воспитанию физически здорового и образованного поколения.

Кроме выделения грантов и льготных кредитов для развития детского отдыха, представители Общественной палаты предлагают направлять средства на обеспечение путевками детей, оказавшихся в трудной ситуации. Для этого они призывают разработать специальную государственную стратегию и федеральную целевую программу развития летнего отдыха детей до 2031 года.

Ранее в Ростуризме рассказали, что с 25 мая россияне приобрели около 250 тысяч путевок по программе детского туристического кешбэка. Там отметили, что было принято решение о продлении программы до 24 декабря включительно. На данный момент россияне уже приобрели туров на осень на 500 миллионов рублей.