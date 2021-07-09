Педиатр рассказала о самых вредных продуктах для детей

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Детям до четырех лет категорически нельзя употреблять в пищу колбасы, сосиски и копчености, поскольку они содержат большое количество солей, консервантов, красителей и эмульгаторов. Об этом рассказала директор НИИ детства Минздрава Подмосковья Нисо Одинаева.
Стоит также исключить из рациона ребенка грибы и суши, добавила специалист. Она отметила, что вероятность отравления грибами у детей выше, так как организму нужно больше времени для их переваривания, а любая рыба без термической обработки может содержать паразитов.
Помимо этого, не стоит давать детям пакетированные соки и газированные напитки. Вместо них лучше всего отдать предпочтение компотам, простой воде, свежевыжатым сокам или домашним морсам, подчеркнула эксперт.
"Газировка содержит много сахара, а газы негативно воздействуют на ЖКТ. <...> Пакетированные соки допустимы в детском рационе только после 3-х лет в разбавленном состоянии 1:1", – приводит слова Одинаевой РИА Новости.
Эксперт также рассказала, что детям до трех лет противопоказаны мороженое и выпечка. В них содержится большое количество консервантов, сахара, ароматизаторов, красителей и калорий.
Также врач посоветовала не кормить детей полуфабрикатами, готовыми блюдами из магазина, поскольку в таких продуктах много искусственных добавок и практически нет белка. Помимо этого, советует педиатр, из рациона ребенка нужно исключить консервы, соленья и специи. Они задерживают в организме воду и нарушают работу почек.
Ранее кандидат медицинских наук, врач-педиатр Ирина Добрецова рассказала, что частое потребление фастфуда может спровоцировать у детей проблемы с костями и значительно замедлить их развитие и рост. Она пояснила, что основная проблема картофеля фри и бургеров заключается не в отсутствии полезных веществ, а в том, что они способствуют блокировке усвоения кальция и других необходимых для роста минеральных веществ, а также витаминов.
"Есть и лучше": как приучить детей к полезной еде
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