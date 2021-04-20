Врач рассказала, как фастфуд разрушает кости и блокирует рост ребенка

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Частое потребление фастфуда может спровоцировать у детей проблемы с костями и значительно замедлить их развитие и рост, заявил кандидат медицинских наук, врач-педиатр Ирина Добрецова. Об этом сообщает телеканал "Звезда".
Она пояснила, что основная проблема картофеля фри и бургеров заключается не в отсутствии полезных веществ, а в том, что они способствуют блокировке усвоения кальция и других необходимых для роста минеральных веществ, а также витаминов.
"Ребенок должен получать кальций из сыра, творога и других молочных продуктов. Большинство питаются фастфудом. Ребенок набивает желудок глютеном и вредными добавками. После этого нормальная пища не усваивается, так как пристеночное пищеварение в кишечнике засорено. Поэтому у ребенка не усваивается кальций и белок, а этот "строительный материал" очень нужен для роста", – сказала Добрецова.
Врач отметила, что вредные продукты всегда оказывают влияние на поведение и образ жизни подростка. Из-за этого постепенно накапливаются проблемы со здоровьем, которые в итоге по прошествии лет выливаются в конкретные диагнозы.
"Дети, которые употребляют фастфуд, обычно отличаются низкой физической активностью. Они едят бургеры и сидят в интернете. Для усвоения кальция необходимо бегать, нужно принимать солнечные ванны. У такого ребенка в принципе витамины и микроэлементы не усваиваются, так как нет движения. Они всегда уставшие, им тяжело. Кальций не усваивается и в будущем такие дети становятся пациентами клиник. У них проблемы с костями и суставами", – рассказала Добрецова.
Ранее главный внештатный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов заявил, что употребление алкоголя и курение табака негативно воздействуют на психическое и физическое развитие подростков. Специалист рассказал, что данные действия могут спровоцировать хронические болезни легких: бронхиальную астму, эмфизему, хронические бронхиты, рак легких.
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