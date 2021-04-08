Педиатр предупредил о риске рака у подростков с вредными привычками

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Употребление алкоголя и курение табака негативно воздействуют на психическое и физическое развитие подростков, заявил главный внештатный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов.
Специалист рассказал РИА Новости, что данные действия могут спровоцировать хронические болезни легких: бронхиальную астму, эмфизему, хронические бронхиты, рак легких.
"И так же алкоголь действует на все органы и системы у еще развивающегося, неокрепшего организма, и в том числе у которого ферментативная система еще недостаточно развита, поэтому, когда это становится привычкой или образом жизни у подростка, – это очень опасно. Здесь и родители, и общество, и врачи, и учителя должны объединять усилия, чтобы все это предупредить", – отметил Османов.
Он добавил, что вредными являются и энергетики, которые влияют на метаболизм, сердечно-сосудистую систему, ЖКТ.
"Мы об этом постоянно говорим, у нас бывают встречи с родителями в режиме реального времени и онлайн. Мы активно популяризируем это на мероприятиях, в соцсетях, и это необходимо проводить и в школах тоже, особенно там, где есть такие факты", – прокомментировал педиатр.
Также он предостерег подростков от чрезмерного употребления фастфуда и сладкого. По его словам, в фастфуде нет оптимального содержания белков, жиров и углеводов. Ребенок получает быстрое насыщение, однако недополучает необходимые витамины.
"Когда фастфуд становится пищевым образом жизни, то это чревато, тем более если есть предрасполагающие факторы, в том числе наследственная предрасположенность", – заключил Османов.
Ранее стало известно, что употреблять хлеб стоит в ограниченном количестве. По словам специалистов, кусок хлеба стоит часа занятий в спортзале. Кроме того, содержащиеся в продукте углеводы наносят больший вред здоровью, чем сахар.
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