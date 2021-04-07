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Общество

08:52

В России предложили маркировать фастфуд предупреждениями о вреде

общество еда

Фото: depositphotos/diplomedia

Производителям фастфуда стоит размещать на упаковках продукции надписи и картинки о вреде для здоровья. Регламент предложила ввести уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, передает RT.

Обращение направлено на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко, главы комитета по охране здоровья Госдумы Дмитрия Морозова и главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Волынец рассказала, что фастфуд и полуфабрикаты для домашнего приготовления содержат трансжиры, канцерогены, которые крайне вредят здоровью детей в высокой концентрации.

"Прошу вас инициировать разработку и введение в действие регламента, который обяжет производителей в обязательном порядке указывать подробный состав компонентов продукции на упаковке даже при продаже в пунктах питания и снабжать опасную для здоровья продукцию надписями и картинками о том, что употребление данной продукции опасно для здоровья", – написала Волынец.

По ее мнению, подобные надписи должны по цвету контрастировать с упаковкой. Надпись "Содержит вредные для здоровья компоненты" должна занимать не менее 17 процентов всей площади упаковки, а соответствующие картинки – не менее 50 процентов.

Ранее в России предложили ограничить рекламу фастфуда. Эксперты (в том числе из ВОЗ) не раз отмечали, что регулярное употребление фастфуда может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. В ряде стран уже действуют ограничения на рекламу еды из ресторанов быстрого питания.

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