В РФ предложили ограничить рекламу фастфуда

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Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин направил на имя главы Минздрава Михаила Мурашко письмо с предложением ограничить в РФ рекламу фастфуда. Об этом сообщает RT.
В своем обращении Петунин подчеркнул, что эксперты (в том числе из ВОЗ) не раз отмечали, что регулярное употребление фастфуда может обернуться серьезными проблемами со здоровьем.
По его словам, в ряде стран уже действуют ограничения на рекламу еды из ресторанов быстрого питания.
Петунин подчеркнул, что в России реклама фастфуда разрешена, благодаря чему посещение соответствующих заведений стало своего рода стилем жизни для многих граждан.
"В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о введении в России ограничений на рекламу заведений быстрого питания и их продукции, а именно полностью запретить подобную рекламу в печатных СМИ, сети интернет, на наружных уличных конструкциях, предназначенных для размещения рекламы, а также рекламу фастфуда на телевидении и радио с 08:00 до 23:00 часов", – говорится в письме.
Диетолог, эндокринолог Анастасия Тараско ранее рассказала, как избавиться от привычки есть фастфуд. Она предложила сперва добавить в рацион много полезного, а уже после этого убирать вредную еду. Тараско посоветовала во время формирования новой привычки чаще себя хвалить и замечать положительные изменения. В то же время она призвала не ругать себя за срывы или отступления от новых правил.
Эксперт подчеркнула, что главное – двигаться дальше, поскольку здоровая привычка формируется 4–6 недель. По ее словам, недели на правильном питании будет недостаточно, нужно дать себе больше времени и отслеживать результаты.
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