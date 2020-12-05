Названа серьезная опасность чрезмерного употребления картофеля

Фото: Московские сезоны
Пользователь сервиса WeChat рассказал об опасности картофеля.
Отмечается, что во время прорастания клубня в нем накапливаются алкалоиды. Эти вещества противопоказаны беременным женщинам – они могут вызывать проблемы, связанные с развитием плода в утробе. Также сообщается, что с осторожностью к картофелю стоит относиться людям с повышенным сахаром в крови.
В продукте также много калия – поэтому его употребление следует ограничить людям с заболеваниями почек. Кроме того, пользователей попросил людей не употреблять в пищу клубни, у которых на кожуре видны зеленые пятна. По мнению пользователя, в них много соланина, которые может накапливаться в организме и оказывать негативное влияние на состояние здоровья.
Автор отмечает: лучше доводить картофель до полной готовности, чтобы в нем не оставалось вредных веществ.
Ранее врач-эндокринолог высшей квалификационной категории Елена Губкина рассказала, что картошку не следует употреблять людям с сахарным диабетом и ожирением. Противопоказанием также является гастрит с пониженным уровнем кислотности.
Как выбрать картофель
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