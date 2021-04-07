Врач рассказал о вреде хлеба

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Употреблять хлеб стоит в ограниченном количестве, заявил на YouTube-канале врач-диетолог Алексей Ковальков.

По его словам, также не стоит заменять продукт аналогами.

Ковальков отметил, что порой люди даже не тратят энергию, получаемую от изделия. По версии специалиста, кусок хлеба стоит часа занятий в спортзале. Кроме того, содержащиеся в продукте углеводы наносят больший вред здоровью, чем сахар.

"Если сравнивать его с сахаром-рафинадом, то уровень гликемического индекса хлеба составляет 80, а сахара – всего 65. Получается, что хлеб гораздо более вредный, чем сахар. Это нас убивает, разрушает нашу поджелудочную", – сказал врач.

Ковальков при этом не говорит навсегда отказываться от хлеба. По его мнению, употребление продукта стоит сократить до двух-трех раз в год.

Ранее врачи призвали отказаться от продуктов с сахаром, а также от употребления обжаренных или копченых блюд. Кроме того, угрозу представляют маргарин, майонез и сало – продукты с "плохими жирами".

