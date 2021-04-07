Диетолог объяснила, от каких полуфабрикатов не стоит отказываться

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Врач-терапевт, диетолог клиники эстетической медицины Seline Мария Черняева рассказала, что россияне стали внимательнее изучать этикетки перед покупкой полуфабрикатов.

"Такая еда всегда останется, но, скорее всего, будет тренд на более экологичную и понятную продукцию. На мой взгляд, люди начали заботиться о своем здоровье, читать этикетки, рассматривать еду и отдавать предпочтение качественной продукции", – сказала Черняева в интервью радио Sputnik.

Диетолог подчеркнула, что чем короче состав, тем лучше.

"Если это мясная продукция, то первым пунктом в составе должно быть мясо. Чем меньше состав полуфабриката, тем лучше. В идеале мясо, соль, специи и все. Без всяких добавок с индексом E, красителей и антиоксидантов", – пояснила Черняева.

Ранее диетолог-нутрициолог Сара Шлихтер рассказала, что некоторые полуфабрикаты не так вредны, как их принято описывать. К этой категории она отнесла полезные и безобидные консервы из тунца, фасоль в банках, йогурт, замороженные овощи, сыр-косичку, хумус и крупы быстрого приготовления.