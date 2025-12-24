Медведев: контракт на военную службу в России заключили порядка 417 тыс человек

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Примерно 417 тысяч человек заключили контракт на военную службу в России. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, сообщает News.ru.

"Кроме того, более 36 тысяч граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону СВО", – сказал он в ходе заседания межведомственной комиссии.

Владимир Путин ранее восхитился числом добровольцев, которые поступают на службу в Вооруженные силы России. По его словам, ежемесячно их количество составляет 50–60 тысяч человек.

В свою очередь, глава Минобороны Андрей Белоусов уточнял, что план комплектования российской армии в 2025 году был перевыполнен. Почти две трети из тех, кто заключил контракт, – люди до 40 лет. Кроме того, более трети имеют высшее или среднее специальное образование.