МО РФ может начать выявлять военных с риском развития отклонений в поведении

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Минобороны России может начать выявление военнослужащих с риском развития отклонений в поведении. Проект указа Владимира Путина опубликован на портале нормативных правовых актов.

"(Минобороны. – Прим. ред.) устанавливает порядок выявления военнослужащих вооруженных сил, имеющих психологические факторы риска развития отклонений в поведении, и организации работы с ними", – говорится в документе.

Путин ранее восхитился числом добровольцев, которые поступают на службу в Вооруженные силы России. По его словам, ежемесячно их количество составляет 50–60 тысяч человек. Внутренняя мобилизация каждого россиянина и общества в целом является главным приоритетом для РФ в нынешних условиях, указал президент РФ.

Глава Минобороны Андрей Белоусов также уточнял, что план комплектования российской армии в 2025 году был перевыполнен. Контракт на военную службу добровольно подписали около 410 тысяч граждан.