Путин заявил, что в ВС РФ за месяц приходят по 50–60 тыс добровольцев

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Ежемесячно в Вооруженные силы России (ВС РФ) приходят по 50–60 тысяч добровольцев, заявил Владимир Путин в ходе встречи с руководством организации "Деловая Россия".

"И из ваших трудовых коллективов в том числе", – обратился президент к руководителям организации.

Ранее Путин уточнял, что Украина проводит принудительную мобилизацию и "как собак" отлавливает людей на улицах. В итоге в Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежемесячно удается набирать по 30 тысяч человек, в то время как в ВС РФ люди идут сами.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что Киев, продлевая военное положение и мобилизацию в стране, пытается сохранить свою неустойчивую конструкцию.

