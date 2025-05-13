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Киевский режим проводит принудительную мобилизацию и "как собак" отлавливает людей на улицах. Такое заявление сделал Владимир Путин на встрече с руководством "Деловой России".

Президент обратил внимание, что в российскую армию люди идут сами. По его словам, ежемесячно приходят на службу 50–60 тысяч добровольцев. При этом Киеву удается принудительно привлекать в ВСУ каждый месяц по 30 тысяч человек, уточнил Путин.

Ранее Верховная рада Украины продлила военное положение и всеобщую мобилизацию в стране на 90 дней, до 6 августа. Такими действиями Киев пытается сохранить свою неустойчивую конструкцию, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В свою очередь, командир 93-й бригады ВСУ Шамиль Крутков указал, что Украине придется мобилизовать 18-летних граждан. Он считает, что руководство страны должно было проводить полную мобилизацию еще с самого начала конфликта, не обращая внимание на интересы украинцев.