Зеленский подписал закон об отправке ВСУ в другие государства

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Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает отправку подразделений ВСУ в другие государства. Об этом сообщается в телеграм-канале Верховной рады.

Согласно документу, это можно будет сделать в период военного положения в целях обеспечения нацбезопасности и сдерживания агрессии, защиты суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее Зеленский назначил генерал-майора Андрея Гнатова новым начальником генерального штаба украинских войск. При этом причину кадровых перестановок он не уточнил.

Кроме того, украинский лидер подписал закон о продлении в стране военного положения и всеобщей мобилизации. Они будут действовать до 9 мая.

Президент также отверг проведение выборов до завершения боевых действий. Говоря о собственной легитимности, он заявил об открытости к любым выборам, однако, как он полагает, их не может быть во время конфликта.

