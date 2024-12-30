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Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) с 1 января. Вместо них будут работать новые экспертные комиссии в крупных больницах, сообщает ТАСС.

Ожидается, что в комиссиях будут работать свыше 4,3 тысячи медиков.

Они будут проводить оценку в соответствии с критериями Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья. Комиссии начнут выборочно получать на рассмотрение пациента.

Без изменений останутся установленные статусы людей с инвалидностью, а также экспертиза для несовершеннолетних.

Ранее в СМИ заявили о росте числа призывников, отказывающихся от ведения боев на стороне ВСУ. В статье приводится статистика, что еще до усиления мобилизации более 20 тысяч украинцев сумели сбежать из страны, несмотря на попытки властей остановить этот процесс.

При этом 17 мая Зеленский подписал проект закона о мобилизации осужденных, а также законопроекты о продлении мобилизации и военного положения в стране. Позже на Украине отменили бронь от мобилизации для курьеров и букмекеров.

