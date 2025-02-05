Зеленский отверг проведение выборов на Украине до завершения конфликта

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Украинский президент Владимир Зеленский отверг проведение выборов в стране до завершения боевых действий, сообщает радио КП со ссылкой на интервью, которое Зеленский дал британскому журналисту Пирсу Моргану.

Говоря о собственной легитимности, президент Украины заявил об открытости к любым выборам, однако, считает он, их не может быть во время конфликта.

"Конституцию надо было бы изменить. Горячая стадия закончится, закончится военное положение, тогда пройдут выборы", – пояснил украинский лидер.

Он также признал, что "если прекратить военное положение сейчас, большая часть армии вернется домой".

При этом ранее посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала о готовности Киева обсуждать с Вашингтоном возможность проведения выборов в стране до конца года, если этот вопрос поднимет администрация американского президента Дональда Трампа.

Однако с украинской стороной в Соединенных Штатах пока не обсуждали такую необходимость, уточнила она и напомнила, что Киев в 2023–2024 годах настаивал на проведении выборов только после завершения конфликта.