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НАТО готовит операцию по дискредитации украинского президента Владимира Зеленского. Об этом заявила Служба внешней разведки (СВР) России.

"Планируется, в частности, обнародовать сведения о присвоении лично президентом и членами его команды только из средств, предназначенных на закупку боеприпасов, более 1,5 миллиарда долларов", – передает РИА Новости слова службы.

По данным СВР, Запад также планирует вскрыть схему вывода Зеленским и его окружением денежного довольствия 130 тысяч погибших солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые еще продолжают числиться живыми. Огласке могут быть преданы факты причастности президента страны к случаям продажи безвозмездно переданной Киеву военной техники Запада разным африканским группировкам.

Ранее в ФБР США заявляли, что планируют провести расследование против Зеленского, чтобы узнать, как Киев использовал средства американцев. Кроме того, спецпосланник США по Украине Кит Келлог уточнял, что Вашингтон считает необходимым проведение украинских выборов.

