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Будущий директор ФБР США Кэш Пател, назначенный избранным президентом Дональдом Трампом, хочет провести расследование против украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом он заявил в подкасте Kash's Corner, опубликованном в соцсети X.

Так, Пател заявил, что хочет выяснить, каким образом Киев использовал средства американских налогоплательщиков и "не придумывал ли Зеленский ложных угроз безопасности Запада" для получения новых траншей из Вашингтона.

Кроме того, он напомнил о том, как Зеленский предоставил ложную информацию об обстреле Польши со стороны России. Тогда украинский лидер обвинил РФ в том, что ее ракета упала на территорию страны НАТО, хотя впоследствии стало известно, что это был украинский боеприпас.

"То, что он (Зеленский. – Прим. ред.) сделал, когда заявил о той ракетной атаке, привело к тому, что мы просто не можем иметь полное доверие, давая лидеру миллиарды долларов и позволять ему говорить, мол, я не обязан отчитываться перед вами, куда делись деньги", – подчеркнул будущий директор ФБР.

15 ноября в районе польского села Пшеводув в Люблинском воеводстве, расположенном недалеко от границы с Украиной, упала ракета. В результате погибли два человека.

Сначала в Варшаве утверждали, что в случившемся виновата Москва, однако позже президент Польши Анджей Дуда признал, что с высокой вероятностью снаряд был выпущен украинской системой ПВО.

В министерстве обороны РФ подчеркнули, что Россия не совершала ударов вблизи украинско-польской границы. В ведомстве назвали этот инцидент преднамеренной провокацией, направленной на усиление эскалации.