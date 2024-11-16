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Коррупция остается главным препятствием для вступления Украины в НАТО и ЕС. Об этом сообщается в новом докладе Пентагона, представленного конгрессу США.

"Коррупция продолжает осложнять попытки Украины реализовать ее устремления в ЕС и НАТО. Судьи, политики и должностные лица обвинялись в коррупции, а министерство обороны было ключевым игроком во многих коррупционных скандалах", – приводит выдержку из документа РИА Новости.

Там также отмечается, что проблемы с коррупцией и верховенством закона на Украине станут главным препятствием для восстановления экономики и привлечения иностранных инвестиций после окончания конфликта.

Ранее Владимир Путин отметил, что в мире нигде нет такой коррупции, как на Украине. По его словам, украинская коррупция почти узаконена, поэтому Западу не удастся противостоять ей.

Также президент России сообщил, что США даже хотели осуществить смену элит на Украине, однако у них ничего не вышло. Российский лидер вспомнил ситуацию, когда он обсуждал определенные вопросы с украинскими коллегами, а те ему прямо говорили, что решат все за некоторую сумму.

