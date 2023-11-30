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Украинские борцы с коррупцией обеспокоены тем, что советники Владимира Зеленского могут стать новыми олигархами. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Другой причиной для беспокойства становятся широкие полномочия, которыми обладает никому не подотчетная команда советников вокруг Зеленского", – говорится в статье.

По данным издания, вызывает озабоченность и деятельность Службы безопасности Украины. Так, возникают вопросы к методам СБУ, которые используются в ходе расследования дел в отношении олигархов. Кроме того, активисты на Украине заметили, что Служба обладает широкими полномочиями и подотчетна только президенту.

Ранее Владимир Путин отметил, что в мире нигде нет такой коррупции, как на Украине. По его словам, украинская коррупция почти узаконена, поэтому Западу не удастся противостоять ей. Также президент РФ сообщил, что США даже хотели осуществить смену элит на Украине, однако у них ничего не вышло.

Российский лидер вспомнил ситуацию, когда он обсуждал определенные вопросы с украинскими коллегами, а те ему прямо говорили, что решат все за некоторую сумму.



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