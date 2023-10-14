Зеленский потребовал от журналистов прекратить писать о коррупции

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Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от журналистов не поднимать тему коррупции, пока продолжаются боевые действия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание New Voice.

Украинская журналистка Юлия Мостова на проходившей в Киеве конференции National Media Talk 2023 рассказала, что Зеленский обратился к СМИ с просьбой прекратить писать о коррупции. Об этом он заявил после нашумевшего расследования о завышенных ценах на продукты для Минобороны.

Журналистка подчеркнула, что Зеленский высказал свою просьбу не под запись. При этом он не предложил сигнализировать властям о фактах коррупции, а просто умалчивать эту тему.

Вопрос борьбы с коррупцией стоит на Украине очень остро. Западные партнеры, от финансовой и военной помощи которых зависит Киев, ожидают от украинских властей реальных результатов, подозревают украинское правительство в коррупции. Политики из США и ЕС открыто заявляют, что будут жестко контролировать расходование выделяемых Украине средств.

Ранее сообщалось, что журналист CNN Фарид Закария был шокирован действиями украинского лидера Владимира Зеленского, который во время интервью пытался оправдать коррупцию на Украине. Зеленский признал, что такие случаи действительно были, однако иностранной помощи это якобы не касалось.