Лукашенко заявил о правильном поведении Зеленского по отношению к Западу

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Президент Украины Владимир Зеленский "ведет себя абсолютно правильно", требуя поставок вооружений от Запада, поскольку понимает, что его "кинули". Об этом заявил лидер Белоруссии Александр Лукашенко, видео с выступлением которого опубликовал телеграм-канал "Пул Первого".

"Вот и мы, и россияне, журналисты, все время говорим о том, "вот, попрошайка, такой-сякой, себя ведет несолидно-непорядочно Зеленский и так далее". Я должен сказать вам, что Зеленский ведет себя абсолютно правильно", – отметил белорусский президент.

Он пояснил, что США еще до начала конфликта обещали оказать Украине всю возможную поддержку, взамен требуя "воевать до последнего украинца". Зеленский на условия американцев согласился и выполняет их, тогда как Запад обещанного не делает.

"Коллективный Запад не выполняет договоренности. <...> Поэтому Владимир Александрович [Зеленский] <...> едет и от них требует. Правильно он поступает? Правильно. Договоренность была", – подчеркнул Лукашенко.

Ранее историк Хал Брэндс предположил, что Зеленский будет вынужден попросить мира на невыгодных для Киева условиях в связи с вероятным сокращением помощи со стороны США.



Зеленский окончательно понял, что не победит – Лукашенко