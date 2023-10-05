Зеленский попросит мира на невыгодных условиях из-за сокращения помощи Штатов – СМИ

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Владимир Зеленский оказался в патовой ситуации в связи с вероятным сокращением помощи со стороны Вашингтона, передает Bloomberg со ссылкой на историка Хала Брэндса.

В своей статье он указал, что даже при самом удачном исходе "самоустранение" США повлечет за собой постепенную сдачу позиций. На этом фоне Киев будет вынужден запросить мира на невыгодных условиях, считает Брэндс.

Восполнить дефицит помощи Вашингтона попытаются другие западные державы, однако они не смогут дать Украине больше денег, говорится в статье. По словам историка, их запасов не хватит, чтобы снабжать украинскую сторону всем необходимым до 2025 года.

"В конфликте, в котором наибольшее значение имеет артиллерия, нехватка этих ресурсов самым непосредственным образом скажется на линии фронта", – поделился Брэндс.

1 октября был принят утвержденный конгрессом и сенатом Штатов закон о продлении финансирования американского правительства. В нем не были предусмотрены расходы на помощь Украине.

Уже 5 октября американский лидер Джо Байден пообещал главе Евросовета Шарлю Мишелю, что Вашингтон будет поддерживать Киев в долгосрочной перспективе.

В этот же день глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что у союза нет возможности компенсировать украинской стороне ту помощь, которую приостановили США. Он выразил надежду, что Вашингтон пересмотрит свое решение.

Байден заявил, что США не должны допустить прекращения поддержки Киева