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США разрешили Польше "сливать" украинского лидера Владимира Зеленского, потому что он "надоел". Об этом пишет БелТА со ссылкой на президента Белоруссии Александра Лукашенко.

По его мнению, Варшава не просто так "давит" Киев. Впереди выборы американского президента, поэтому на это никто не обратит внимание, считает он.

"А нам надо защититься. Потому что мы не знаем, что ждать от этих бешеных политиков Польши", – добавил президент.

Власти Польши с 16 сентября ввели бессрочный запрет на ввоз зерна с Украины. Помимо этого, Варшава отмечала, что может расширить список товаров, запрещенных к ввозу с украинских территорий.

Также польский министр по европейским делам Шимон Шинковский вель Сенк заявлял, что республика может перестать поддерживать Украину, если общественное мнение будет против на фоне аграрного скандала.

В США прокомментировали результаты деятельности президента Украины