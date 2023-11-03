Путин заявил о беспрецедентной коррупции на Украине

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В мире нигде нет такой коррупции, как на Украине. Об этом сообщил Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты РФ восьмого созыва.

"У нас и в России много проблем, но то, как жила Украина в рамках украинской коррупции, – такого в мире нет", – отметил он.

Как утверждает президент РФ, на Украине делают ставку даже на голос в верховном и конституционном суде. Так, глава государства вспомнил ситуацию, когда он обсуждал определенные вопросы с украинскими коллегами. Тогда те ему прямо говорили, что решат все за некоторую сумму.

"Это мы решим, это стоит столько-то. Это мне говорили первые лица государства. У меня просто челюсть отваливалась: я говорю, что у вас вот так? Ну, да, у нас вот так", – рассказал он.

При этом Владимир Путин добавил, что украинская коррупция почти узаконена, поэтому Западу не удастся противостоять ей. Также он сообщил, что США даже хотели осуществить смену элит на Украине для борьбы с коррупцией, однако у них ничего не вышло.

"А у нас так не должно быть. Да, проблемы есть, но мы должны их вместе преодолевать и внедрять постепенно, в том числе правовые стандарты российские", – подчеркнул президент РФ.

Вместе с тем российский лидер подчеркнул, что Украина торгует оружием на Ближнем Востоке, включая продажу вооружения радикальному и террористическому движению "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил РФ в распространении ложной информации о коррупции в стране. Он подчеркнул, что Киев ничего не крал у западных партнеров. Однако затем он добавил, что люди и случаи бывают разные.

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