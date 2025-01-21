Депутат Рады Тарасенко: приостановка помощи США другим странам является вызовом

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Решение нового президента США Дональда Трампа о приостановке помощи другим странам является вызовом для Украины. Об этом заявил депутат Верховной рады Тарас Тарасенко, пишет "Газета.ру" со ссылкой на украинские СМИ.

"Для нас этот вызов очень большой, потому что это 90 дней", – сказал Тарасенко.

По его словам, сейчас нет точного понимания, распространяется ли указ на все проекты. При этом, подчеркивает он, представители проекта Агентства США по международному развитию USAID и международной некоммерческой организации IREX уверили, что на ближайшие три месяца финансирование предусмотрено. А программы, подписанные в 2024 году, будут продолжать действовать.

Тарасенко также отметил, что каждый новый лидер страны обязан проводить аудит. Депутат выразил надежду на то, что украинская сторона использовала выделенные средства эффективно.

Как, в свою очередь, считает доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин, Трамп будет выполнять предвыборные обещания по оздоровлению американской экономики.

"Я думаю, что он готов ввести тарифы на продукцию, поставляемую из стран Европы, несмотря на то что европейский рынок уже находится в руках газовых компаний Соединенных Штатов. А будет хорошо, если это будут не только энергоносители, но и продукция, производимая в Соединенных Штатах", – заявил эксперт в беседе с RT.

Он отметил, что Трамп в том числе побуждает переносить европейское производство в США, если европейцы готовы и хотят присутствовать на американском рынке. Тем самым новый американский президент будет выполнять предвыборные обещания по созданию рабочих мест в США.

"При оценке рисков – платить дороже за сотрудничество с США или оказаться в зависимости от новых игроков, например китайцев, европейцы примут решение в пользу более дорогого, но сотрудничества с Соединенными Штатами, и это Дональд Трамп тоже понимает", – считает Ярыгин.

Между тем российским дипломатам нужно пользоваться промахами Трампа. Об этом в беседе с радио КП заявил доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов.

"Трамп – бизнесмен. Он не политик, он ничего не понимает во внешней политике. Ему кажется, что это как бизнес, пришел и торгуешься. Поэтому он допускает промахи и нашей дипломатии нужно этим воспользоваться", – заключил эксперт.

Ранее новый президент США приостановил на 90 дней помощь другим странам. Такое решение было принято для оценки "эффективности программ и соответствия внешней политике США". Теперь Вашингтон будет выделять помощь другим странам так, чтобы это соответствовало внешней политике американского лидера.

Кроме того, Трамп заявил, что после его возвращения в Белый дом другие государства больше не смогут извлекать выгоду за счет США. Он уже запланировал ввести торговые пошлины на все товары из Канады и Мексики в размере 25%.