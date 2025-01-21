Трамп заявил, что больше не позволит другим странам "наживаться" на США

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что после его прихода к власти другие государства больше не смогут извлекать выгоду за счет США. Его выступление из Овального кабинета транслировалось на YouTube-канале Белого дома.

"На США пытаются нажиться все. Но этому больше не бывать", – подчеркнул Трамп.

Говоря о конкретных действиях в этом направлении, республиканец заявил, что собирается ввести пошлины в размере 25% на все товары из Канады и Мексики 1 февраля. Кроме того, Трамп допустил, что может прекратить импорт нефти из Венесуэлы, поскольку, по его словам, у США достаточно собственной нефти. Президент США также пригрозил странам Евросоюза торговыми пошлинами.

"У нас дефицит с Евросоюзом около 300 миллиардов долларов. И поэтому мы это выправим или пошлинами, или же им нужно будет покупать нашу нефть", – добавил Трамп.

Ранее зарубежные СМИ отмечали, что страны Евросоюза оказались перед сложным выбором из-за торговой политики нового президента США.

Европа вынуждена будет отказаться от товаров из Китая или "оставить США действовать в одиночку на китайском направлении". При этом политические и экономические трудности внутри ЕС делают ситуацию сложнее.