Политолог Трухачев: США ничего не смогут сделать для мировой безопасности без Европы

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США ничего не смогут сделать для мировой безопасности без Европы. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на политолога Вадима Трухачева.

"В 70-е годы, прежде чем наступила разрядка с США, у СССР наступила разрядка с Западной Европой. Это стало первым шагом. А разрядка с США – вторым. Сейчас разрядкой с ЕС и близко не пахнет. Я пока что скептически отношусь к заявлениям администрации (Дональда. – Прим. ред.) Трампа. США без поддержки <...> ничего сделать пока не способны", – высказался он.

Ранее Трамп на митинге своих сторонников в Вашингтоне пообещал завершить конфликт на Украине после инаугурации, а также приложить все усилия для предотвращения третьей мировой войны.

Он добавил, что его команда собирается снизить налоги, вернуть тысячи фабрик обратно в страну и вновь укрепить и модернизировать американские войска.

