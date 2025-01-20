Трамп заявил, что завершит конфликт на Украине и предотвратит третью мировую войну

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Избранный президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в Вашингтоне пообещал завершить конфликт на Украине после инаугурации, а также приложить все усилия для предотвращения третьей мировой войны.

"Я завершу войну на Украине. Я остановлю хаос на Ближнем Востоке и предотвращу третью мировую войну. Вы даже не представляете, насколько мы к ней близки", – приводит РИА Новости слова Трампа.

Он также сообщил, что его команда собирается снизить налоги, вернуть тысячи фабрик обратно в страну и вновь укрепить и модернизировать американские войска.

По данным СМИ, российская сторона на возможных переговорах с Трампом будет требовать сохранения контроля над "почти 20% территории Украины". Помимо этого, Киев должен будет наложить ограничения на собственный военный потенциал и отказаться от планов, связанных с вступлением в НАТО.

Журналисты также выяснили, что команда Трампа подготовила санкции против окружения президента Украины Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака. Эти ограничения могут сделать украинского лидера более сговорчивым для будущих переговоров.